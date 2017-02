Toda mujer embarazada, es susceptible a alguna enfermedad

Alfonso Negrón

Coyuca de Catalán, Gro. El director del hospital general regional, doctor René Gómez Medina, dijo que toda mujer debe tener muchos cuidados con su embarazo, ya que cualquier enfermedad puede complicar su estado de gestación.

Indicó que toda enfermedad y más aun tratándose de mujeres embarazadas, lo mejor y más elemental es prevenir que curar, se previene de una posible reacción del feto al interior de su cuerpo.

“Todas las enfermedades virales, algunas más otras menos, pueden producir efectos con alguna consecuencia o efectos nocivos en los fetos que están en pleno desarrollo como bebes en los estómagos de las madres embarazadas, es por ello que el llamado es prevenir para evitar complicaciones y en algunos de los casos la perdida de sus criaturas cuando no se puede hacer mucho por complicación a raíz de alguna enfermedad”.

Añadió que las enfermedades, reducen las plaquetas en las personas, bajan el estado de animo de la misma, así mismo tienden a que les receten medicamentos y en estado de gestación, no se puede hacer muchas recetas por alguna enfermedad.

“las enfermedades como el sarampión, puede producir sordera en los recién nacidos, la rubeola congénita que son varios virus de la rubeola, crean fetos con algunas malformaciones, de hidrocefalia, alteraciones del corazón, cataratas entre las más comunes, son algunas de las enfermedades que han estado con nosotros desde antes y que han estado presentes aun, pero que gracias a las vacunas preventivas se lograron erradicar”.

Lamentable que alumnos no se sepan las tablas de multiplicar en secundaria

Alfonso Negrón

Coyuca de Catalán, Gro. El profesor Rafael Higuera Sandoval, señaló que es indignante de que a nivel secundaria, los alumnos no se sepan las tablas de multiplicar y más aún, que los maestros califiquen sin revisar los problemas.

Indicó que la responsabilidad no solo es del maestro, los padres de familia juegan un papel muy importante en la educación de sus hijos y también deben poner su granito de arena.

“Yo me forme en la escuela tradicional, donde las bases de las matemáticas son por fuerza las tablas de multiplicar, quien se las sabe esta pasado y quien no, ahí se queda nada más volteando por lo lados, a mí me sobraron reglazos en las manos y varazos en la espalda cada vez que me las preguntaban y no mes la sabía, pero fue por mi propio bien, para mi desempeño”.

Añadió que todos los alumnos deben ya saber las tablas como mínimo al salir de la primaria y sin calculadora, hacer las cuentas más sencillas y básicas como sumas, restas, multiplicaciones y las más difíciles como las divisiones.

“Estamos muy mal en matemáticas, en secundaria el primer dolor de cabeza de un estudiante son las ecuaciones, porque todas las operaciones matemáticas tienen un inicio y un final, lo malo de esas calculadorcitas es que solo te arrojan el final, ajá y toda la operación que, donde o quien va hacer todo el proceso de la operación, por eso estamos muy mal en Matemáticas”.

“En lo personal estoy muy molesto por el problema de la secundaria técnica de Altamirano, como es posible que una maestra le ponga una calificación a una alumna que tiene sus operaciones mal y al reclamo de la madre quien revisó que todas las operaciones están mal y que la subdirectora dijera que asé es el sistema, que por eso ella metió en particular a sus hijos, esa no es una respuesta, eso es de vergüenza”.

Higuera Sandoval, manifestó que la Secretaria de Educación Guerrero, debe analizar ese tipo de casos y poner un alto a este tipo de atropellos contra la educación, ya que hay muchos jóvenes que están en la misma situación, mal formados.