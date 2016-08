El palenque de gallos de la expo foco de moscos

Ciudad Altamirano, Gro. El regidor de Desarrollo Rural y cultura, Humberto Chávez Hernández, dijo que se sumarán como fracción a los trabajos y gestoría del nuevo alcalde por el bien de la población. Indicó que se tienen trabajos en pausa por la falta de firmas del alcalde, se deben sumar todos los regidores de todos los partidos para poder sacar adelante la nueva administración. “No tenemos por qué trabajar cada quien por su lado, si hay algunas cosas que están pendientes es por falta de la firma del alcalde y ahora que se tiene ya, tenemos que trabajar todos los regidores en bien de Pungarabato, no tenemos por qué trabajar cada partido por su lado, si somos unidos el pueblo nos recordara y si no pues también nos juzgara”. Añadió que los regidores de su fracción, están en la mejor disposición de trabajar juntos alcalde y regidores, donde lo importante es darle soluciones a la población que tanto solicita solución a sus problemas municipales. “Nuestra fracción tiene la encomienda del pueblo de apoyar y trabajar en unidad, porque solo asi podremos sacar adelante este proyecto que concluye en el 2018, nos sentaremos con el alcalde para ver la problemática y analizar la situación de obras que se tienen proyectadas y que el pueblo está a la espera, no podemos sentarnos a descansar cuando el pueblo pide trabajo”. Cabe señalar que este miércoles, se le hizo la toma de. . . Read more...