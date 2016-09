Muralista plasma su obra en el CDC de Altamirano 

Vyane P. Valencia

Ciudad Altamirano, Gro.

Docentes del recién creado Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 288 en Cutzamala de Pinzón, estarán conduciendo también en esta ciudad los sábados y domingos, un módulo del Sistema Abierto de Educación Tecnológica, conocido como SAETA, por sus siglas con la finalidad de que los adultos y jóvenes que no han concluido su bachillerato o deseen cursarlo, lo hagan sin tener que abandonar su trabajo actual.

La Maestra en Ciencias, Sandra Luz Maldonado Pineda, Directora del CBTA 288 de Cutzamala, dijo que esta institución empezó a dar clases en el año 2012, es decir, ya se tienen 4 años del arranque de la misma y que la comunidad ha respondido muy bien, pero ahora decidieron retomar las clases del SAETA los sábados y domingos para que aquellos que no han concluido su bachillerato, puedan hacerlo ahora mediante el sistema semiescolarizado.

Indicó que el 70 por ciento del bachillerato mediante el Sistema Abierto en la modalidad Autoplaneado, es fuera de las aulas, es decir, abierto y solamente un 30 por ciento es en un salón de clases, es decir, que los que cursen este bachillerato, podrán acudir a tomar clases y asesoría solamente los días sábados o domingos, como mejor se acomoden los alumnos, pero es un solo dia a la semana.

La Maestra en Ciencias Ma. Guadalupe Rodríguez García, quien es Jefa de la Oficina de Sistema Abierto en la Modalidad Autoplaneado, fue quien tenía también a su cargo el módulo del SAETA en el CBTA 18 de esta ciudad, pero desde que fue adscrita al CBTA 288 de Cutzamala, ya no se pudo hacer cargo y por ello desde hace dos años ya no se siguió con estos cursos abiertos debido a la falta de docentes que no aceptaron continuarlo.

Pero ahora las dos docentes con el apoyo de otros maestros, decidieron retomar este Bachillerato abierto y ha tienen los permisos del Presidente de Pungarabato, Daniel

Basulto de Nova, pero las clases ahora serán impartidas en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano los sábados y domingos.

Las maestras indicaron que las clases iniciarán el próximo 4 de septiembre en un horario de las 8 de la mañana a las 14 horas. No importa la edad y solo deben tener concluida su educación secundaria. Al término recibirán su

título

como

Técnico

Agropecuario y su respectiva Cédula Profesional.